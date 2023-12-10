МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 50 военнослужащих на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, подразделения центральной группировки ВС РФ отразили одну атаку штурмовой группы ВСУ в районе Серебрянского лесничества

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении составили до 50 военнослужащих. Также подразделения центральной группировки ВС РФ отразили одну атаку штурмовой группы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. <…> Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также, нанесено поражение живой силе 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики.