10 декабря, 11:09,
обновлено 10 декабря, 11:16
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 50 военнослужащих на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, подразделения центральной группировки ВС РФ отразили одну атаку штурмовой группы ВСУ в районе Серебрянского лесничества

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении составили до 50 военнослужащих. Также подразделения центральной группировки ВС РФ отразили одну атаку штурмовой группы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. <…> Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также, нанесено поражение живой силе 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики. 

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