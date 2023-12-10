10 декабря, 11:10,
обновлено 10 декабря, 11:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на донецком направлении до 300 военных

По данным военного ведомства, ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины у Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Марьинки

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Марьинки. Как сообщили в Минобороны России, потери ВСУ на донецком направлении составили до 300 военнослужащих.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении грамотными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами за сутки отражены восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - сказали в МО РФ.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и две гаубицы Д-30, отметили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине