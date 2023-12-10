МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на донецком направлении до 300 военных

По данным военного ведомства, ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины у Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Марьинки

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Марьинки. Как сообщили в Минобороны России, потери ВСУ на донецком направлении составили до 300 военнослужащих.

"На донецком направлении грамотными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами за сутки отражены восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - сказали в МО РФ.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и две гаубицы Д-30, отметили в ведомстве.