МО РФ сообщило о поражении четырех бригад ВСУ на южнодонецком направлении

По данным военного ведомства, общие потери ВСУ за сутки составили до 80 военнослужащих

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Подразделения восточной группировки ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ на южнодонецком направлении. Общие потери ВСУ составили за сутки до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, Никольское, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика".