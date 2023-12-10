МО РФ сообщило, что потери ВСУ на херсонском направлении составили до 60 военных

По данным военного ведомства, двое украинских военнослужащих сдались в плен

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении составили до 60 военных, двое военнослужащих сдались в плен.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Двое украинских военнослужащих сдались в плен", - говорится в сообщении.