МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Они составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, а также 2 гаубицы Д-30

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, общие потери противника составили до 200 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, а также 2 гаубицы Д-30.