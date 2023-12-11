МО РФ заявило об отражении за сутки четырех атак ВСУ в районе Вербового

Потери противника составили до 45 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Вербового в Запорожской области.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены 4 атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Успеновка. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - проинформировали в военном ведомстве.

