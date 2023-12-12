Минобороны РФ сообщило об уничтожении до взвода ВСУ на артемовском направлении

В ведомстве уточнили, что расчеты БПЛА ивановских десантников вели разведку, корректировку огня и контроль поражения целей орудиями

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины вблизи Артемовска. Как сообщили в Минобороны РФ, огонь велся из САУ 2С31 "Вена".

"В ходе выполнения боевых задач по уничтожению замаскированных объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения 120-мм самоходных установок 2С31 "Вена" костромских десантников ежедневно уничтожают живую силу и техники украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках вблизи Артемовска. Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах. Прицельным огнем из самоходных орудий было уничтожено до взвода пехоты противника", — говорится в сообщении.

Уточняется, что расчеты БПЛА ивановских десантников вели разведку, корректировку огня и контроль поражения целей орудиями.