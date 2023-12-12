Летчики морской авиации Балтфлота провели учения с отработкой задач по назначению

Военные совершили около 20 вылетов

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Около 10 экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота во время учений отработали задачи по предназначению, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов Су-24М и СУ-30СМ2 разыгрывались тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки", - говорится в сообщении.

В частности, экипажи боевых самолетов отработали тактику и приемы бомбометания по мишенному полю и наземным целям на одном из полигонов в восточной части Калининградской области. "Летчики совершили около 20 вылетов, они также выполнили элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения "противником" средств радиоэлектронного подавления. В ходе боевого применения экипажи, преодолев систему противовоздушной обороны "неприятеля", осуществили условный сброс бомб по различным целям на полигоне в Калининградской области", - отметили в пресс-службе.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняли как в дневное, так и в ночное время.

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Основным отличием модернизированного многоцелевого истребителя Су-30СМ2, первую партию которых флот получил в начале 2022 года, от его предшественника Су-30СМ, который также стоит на вооружении смешанного авиаполка морской авиации Балтийского флота, является то, что в нем произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения.