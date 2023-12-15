МО заявило, что Су-34 уничтожили бомбами с УМПК технику ВСУ на купянском направлении

Также уничтожены командные пункты Вооруженных сил Украины, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 при помощи авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили на купянском направлении командные пункты и тяжелую бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжелую бронированную технику ВСУ на купянском направлении. Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полетному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что бомбардировка выполнялась фугасными авиабомбами, оснащенными УМПК, позволяющими наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.