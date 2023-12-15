В МО заявили об уничтожении танками Т-72Б3 опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что огонь корректировался с помощью БПЛА, его же камера фиксировала попадание

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3 Западной группировки войск ВС РФ уничтожили замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции по данным подразделений разведки были выявлены замаскированные опорные пункты и скопление живой силы противника. Обнаружение подразделений противника осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 Западной группировки войск незамедлительно выдвинулись на передний край обороны противника и прямой наводкой нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам", - говорится в сообщении.

Огонь корректировался с помощью БПЛА, его же камера фиксировала попадание. После боевой стрельбы танковые экипажи сменили огневые позиции на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

"Работаем по живой силе противника, опорным пунктам, легкобронированной и тяжелобронированной технике, пулеметным расчетам, расчетам ПТУР. Работаем днем и ночью с закрытых огневых позиций, прямой наводкой и с навеса. Много живой силы в лесопосадках мы уничтожили, очень много опорников, очень много техники им пожгли. И сейчас они пассивничают, так, огрызаются иногда", - сказал командир танковой роты с позывным Волк.