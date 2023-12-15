МО РФ сообщило о нанесении 40 групповых ударов и поражении пунктов размещения "Азова"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины, поразили пункты размещения нацформирования "Азов" (группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ), а также Иностранного легиона. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 9 по 15 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования "Азов", а также Иностранного легиона. Все назначенные объекты поражены", - отметили в МО РФ.