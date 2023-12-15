МО РФ сообщило об уничтожении за неделю одного украинского вертолета

Также перехвачена ракета "Точка-У", две ракеты С-200 и 17 снарядов Himars

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю перехватили ракету "Точка-У", две ракеты С-200, а также уничтожили 119 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, сбит вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. За неделю перехвачены: тактическая ракета "Точка-У", две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 258 вертолетов, 9 696 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 078 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 336 единиц специальной военной автомобильной техники.

