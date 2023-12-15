МО РФ сообщило о потерях ВСУ на херсонском направлении

За неделю они составили до 290 военных и 17 лодок

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю на херсонском направлении до 290 военных и 17 лодок. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, 9 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны в районах города Херсона и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.