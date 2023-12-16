Командующий РВСН заявил о росте доли современных ракетных комплексов в войсках до 88%

Сергей Каракаев отметил, что в 2023 году в рамках государственного оборонного заказа поставили около 80 новых основных образцов вооружения и военной техники Ракетных войск стратегического назначения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Перевооружение группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) позволило довести долю современных ракетных комплексов до 88%. Об этом рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В 2023 году в рамках государственного оборонного заказа поставлено около 80 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. Это дало возможность завершить перевооружение на ракетные комплексы "Ярс" и "Авангард" трех ракетных полков. За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88%", - сказал Каракаев.

Он уточнил, что выполнение запланированных мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.

"Сегодня Ракетные войска стратегического назначения, обладая самым большим количественным составом ракетных носителей в стратегической триаде России, числом, мощностью и возможностями боевых зарядов и комплексов преодоления противоракетной обороны, обеспечивают гарантированную безопасность России", - отметил он.

РВСН являются важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России, которые находятся в постоянной готовности. Свою историю войска ведут с 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками и образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.