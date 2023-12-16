РВСН: Россия и США продолжают информировать друг друга о пусках баллистической ракеты

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев уточнил, что РФ направляет предупреждения не менее чем за сутки

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия и США продолжают информировать друг друга о планирующихся пусках межконтинентальных ракет, а также баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

"Российская Федерация не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР (Межконтинентальная баллистическая ракета - прим. ТАСС) и БРПЛ. Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения", - сообщил он.

Как ранее рассказывал Каракаев, РФ информирует США обо всех ракетных пусках не менее чем за 24 часа в соответствии с соглашением между СССР и США от 1988 года и в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. "В таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок", - рассказывал он.