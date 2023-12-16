РВСН поставят на дежурство полк в Ужуре с ракетным комплексом "Сармат"

Говоря про перспективы развития группировки Ракетных войск стратегического назначения шахтного базирования, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что "намеченные планы перевооружения стационарной группировки выполняются"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В ближайших планах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) - постановка на боевое дежурство полка в Ужуре (Красноярский край) с новым ракетным комплексом "Сармат". Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В ближайших планах - постановка на боевое дежурство ракетного полка в Ужуре с новым ракетным комплексом "Сармат", - уточнил он в интервью "Красной Звезде" в канун отмечаемого 17 декабря Дня РВСН.

Говоря про перспективы развития группировки РВСН шахтного базирования, Каракаев сообщил, что "намеченные нами планы перевооружения стационарной группировки выполняются, завершено переоснащение очередного полка Ясненского соединения на ракетный комплекс "Авангард", переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году".

По его словам, "в более отдаленной перспективе - перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс "Ярс" и перспективные комплексы, разработка которых ведется сейчас в рамках Государственной программы вооружения".