Командующий РВСН сообщил о сбалансированном боевом составе войск

Сергей Каракаев отметил, что Ракетные войска стратегического назначения способны решить все поставленные перед ними задачи

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Текущий боевой состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) сбалансирован, способен решить все задачи, поставленные перед ним. Об этом заявил в интервью "Красной звезде" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Сегодняшний боевой состав РВСН достаточно сбалансирован, способен решить все поставленные перед ним задачи и, соответственно, не требует каких-либо изменений", - сказал Каракаев.

По его словам, в краткосрочной перспективе не планируется масштабных структурных преобразований РВСН, которые потребовали бы увеличения количественного состава ракетных дивизий и воинских частей.