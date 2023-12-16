Полк с "Ярсом" Бологовского ракетного соединения заступил на боевое дежурство

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев уточнил, что также вводом в эксплуатацию пусковых установок с комплексами "Ярс" и "Авангард" повышены боевые возможности в Козельском и Ясненском ракетных соединения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ракетный полк в Бологовском ракетном соединении заступил на боевое дежурство с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс". Об этом рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"На боевое дежурство заступил ракетный полк в Бологовском ракетном соединении с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие ракетные полки в преддверии Дня РВСН заступили на боевое дежурство.

Каракаев уточнил, что также вводом в эксплуатацию пусковых установок с ракетными комплексами "Ярс" и "Авангард" повышены боевые возможности в Козельском и Ясненском ракетных соединениях.

РВСН являются важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России, которые находятся в постоянной готовности. Свою историю войска ведут с 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками и образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.