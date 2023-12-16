16 декабря, 03:06
Военная операция на Украине

МО заявило об уничтожении опорного командного пункта ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

Ведомство распространило кадры работы расчетов гаубиц

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие-артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадры работы расчетов гаубиц распространило Минобороны РФ.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорный командный пункт ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Чаще всего используются осколочно-фугасные снаряды калибра 122 мм, но иногда задействуются противотанковые кумулятивные, дымовые и осветительные снаряды.

Заряжающий гаубицы с позывным Хлеборез рассказал, что все бойцы расчета полностью взаимозаменяемы и могут выполнять любые поставленные задачи. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине