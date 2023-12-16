Ведомство распространило кадры работы расчетов гаубиц

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие-артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадры работы расчетов гаубиц распространило Минобороны РФ.

"Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорный командный пункт ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Чаще всего используются осколочно-фугасные снаряды калибра 122 мм, но иногда задействуются противотанковые кумулятивные, дымовые и осветительные снаряды.

Заряжающий гаубицы с позывным Хлеборез рассказал, что все бойцы расчета полностью взаимозаменяемы и могут выполнять любые поставленные задачи.