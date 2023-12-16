Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении

Как отметили в ведомстве, потери Вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили пять атак на купянском направлении за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районе населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.