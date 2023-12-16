Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

Они составили до 100 военных

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 100 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, а также орудие Д-20", - говорится в сообщении.