Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на южнодонецком направлении

В частности, они составили до 90 военных

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 90 военных и орудие Д-20, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также орудие Д-20", - говорится в сообщении.