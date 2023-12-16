Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на херсонском направлении за сутки

Они составили до 65 человек

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении в ходе специальной военной операции в результате огня артиллерии и ударов авиации Вооруженных сил России за сутки составили до 65 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенных пунктов Тягонка и Белозерка Херсонской области потери противника составили до 65 военнослужащих и 7 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, уничтожен склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.