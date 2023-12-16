В Минобороны РФ сообщили о поражении живой силы и техники ВСУ в 125 районах

По данным ведомства, с начала спецоперации ВС России уничтожили, в частности, 550 самолетов, 259 вертолетов и 442 зенитных ракетных комплекса

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 125 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 125 районах", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 259 вертолетов, 9 745 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 096 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц специальной военной автомобильной техники.