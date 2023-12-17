Разведчикам ВДВ на передовых позициях вручили госнаграды

Как отметили в Минобороны РФ, военнослужащих поблагодарили за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ, которые проходят службу на артемовском направлении, вручили государственные награды. Как сообщили в Минобороны РФ, вручение наград прошло на передовых позициях.

"Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые государственные награды. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты III и IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова, "За воинскую доблесть". Государственные награды были переданы командованием части и вручены на передовых позициях личному составу непосредственными командирами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что офицеры командования поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

"Данную награду получил за выполнение боевых задач в населенном пункте Берховка. В момент, когда мы заходили, наш батальон получил боевую задачу закрепиться на одной из высот и вести наблюдение группой наземного контроля за указанными ранее командирами территориями. Вышли на точку, закрепились. В этот момент шел накат. Наша группа осталась в населенном пункте Берховка и приняла участие в отражении данного нападения", - рассказал заместитель командира разведывательной группы с позывным Ворон, его цитирует военное ведомство.

Ворон награжден Георгиевским крестом III степени. В том бою, он, рискуя своей жизнью, под постоянным огневым воздействием противника, корректировал огонь артиллерии и в стрелковом бою уничтожил несколько украинских военных. Также в Минобороны отметили, что сразу после награждения военнослужащие разведывательных подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.