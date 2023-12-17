МО РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ за сутки на купянском направлении

Как добавили в ведомстве, в ходе контрбатарейной борьбы также были поражены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, боевая машина пехоты и 2 боевые бронированные машины", - сообщили там.

По данным МО РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.