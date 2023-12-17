Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Они составили до 90 военнослужащих

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на краснолиманском направлении за сутки потеряли до 90 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также подразделения Центральной группировки ВС РФ ударами штурмовой и армейской авиации нанесли поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики.