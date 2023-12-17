МО РФ сообщило об уничтожении за сутки командного пункта бригады ВСУ

Также Вооруженные силы РФ поразили установку РСЗО HIMARS, добавили в министерстве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), пусковую установку РСЗО HIMARS, а также склады топлива для авиатехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражена пусковая установка системы залпового огня HIMARS, на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также была поражена живая сила и техника противника в 132 районах.