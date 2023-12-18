МО РФ заявило о поражении в ДНР командно-наблюдательного пункта бригады Нацгвардии Украины

По данным Минобороны, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 113-ти районах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе специальной военной операции поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт (КНП) 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики", - отметили в ведомстве.

По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 113-ти районах.