Путин присвоил 41-й общевойсковой краснознаменной армии наименование "гвардейская"

Президент также присвоил почетное наименование "гвардейская" 100-й отдельной бригаде разведки, 49-й зенитной ракетной бригаде и 177-му отдельному полку морской пехоты

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 41-й общевойсковой краснознаменной армии почетного наименования "гвардейская". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоить 41-й общевойсковой краснознаменной армии почетное наименование "гвардейская", - говорится в документе.

Соединения и воинские части 41-й армии дислоцированы на территории Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края. С 1 сентября 2010 года 41-я армия из состава войск Сибирского военного округа переведена в состав войск Центрального военного округа.

Также Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 100-й отдельной бригаде разведки, 49-й зенитной ракетной бригаде, а также 177-му отдельному полку морской пехоты.