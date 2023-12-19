МО РФ: ВКС России нанесли авиаудар по объектам террористов в Идлибе в Сирии

Замруководителя российского ЦПВС в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить отметил, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли авиаудар по объектам террористов в Идлибе. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"18 декабря 2023 года ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам незаконных вооруженных формирований, находящимся на территории завода в промышленной зоне города Идлиба. В результате авиационного удара уничтожены мастерские по сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов, ликвидировано не менее 10 боевиков", - сказал он.

По его словам, авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений парой штурмовиков А-10 Thunderbolt, тремя парами истребителей Rafale и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - отметил Кулить.