Над Брянской областью сбили четыре украинских БПЛА

В Минобороны РФ уточнили, что беспилотники были самолетного типа

ТАСС, 22 декабря. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника (БПЛА) в небе над Брянской областью, выпущенных по объектами на территории РФ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"22 декабря <...> около 10 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили о ликвидации еще двух БПЛА в 11:45 мск.

В Минобороны добавили, что БПЛА были самолетного типа.

В новость были внесены изменения (12:16 мск) - обновлено число БПЛА.