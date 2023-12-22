МО РФ: ВСУ потеряли за неделю на южнодонецком направлении более 670 военных

По данным военного ведомства, российские войска отразили в течение недели на этом направлении 10 атак ВСУ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские войска отразили в течение недели на южнодонецком направлении 10 атак Вооруженных силы Украины (ВСУ), а также нанесли огневое поражение пяти бригадам противника в ДНР и Запорожской области. Противник потерял более 670 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили 10 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потери ВСУ за неделю на данном направлении составили свыше 670 военнослужащих, 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.