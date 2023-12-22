МО РФ заявило, что средства ПВО за неделю сбили четыре самолета ВСУ

По данным военного ведомства, также сбиты ракета ATACMS и 259 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую неделю сбили 4 самолета, ракету ATACMS и 259 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито четыре самолета противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25, а также три вертолета: два Ми-24 и один Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены: оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотных летательных аппаратов.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 554 самолета, 261 вертолет, 9 955 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 251 танк и другие боевые бронированные машины, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 572 единицы специальной военной автомобильной техники.