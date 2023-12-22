МО РФ заявило о 39 ударах по объектам ВСУ и местам размещения наемников за неделю

По данным военного ведомства, все назначенные объекты поражены

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 39 высокоточных ударов по объектам и инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, по аэродромам, базам горючего, складам, центрам подготовки и применения беспилотников, пунктам управления и местам размещения иностранных наемников, сообщили в Минобороны России.

"В период с 16 по 22 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, поражены центры подготовки и применения беспилотников, "пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований". "Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.