По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 5 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские войсказа прошедшую неделю отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина и Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что противник потерял "до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 5 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии".

В Минобороны добавили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районе Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки Запорожской области.

В новость внесена правка (15:53 мск) - передается с уточнением формулировки в первом абзаце, верно - за прошедшую неделю.