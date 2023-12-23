Минобороны России сообщило об уничтожении на купянском направлении опорного пункта ВСУ

По данным ведомства, огонь по цели вели на расстоянии около 20 км осколочно-фугасными боеприпасами

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" ВС РФ на купянском направлении уничтожили опорный пункт, два бронетранспортера и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики 6-й общевойсковой армии с помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" обнаружили сосредоточение военнослужащих и бронетехники ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчеты 152-мм самоходных гаубиц нанесли артиллерийский удар по пехоте противника, находящейся в укрепленном опорном пункте, и бронетехнике", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что огонь по цели вели на расстоянии около 20 км осколочно-фугасными боеприпасами. Для уничтожения живой силы в укрытии артиллеристы использовали взрыватели с задержкой, что позволяло взводить боеприпасы после попадания внутрь укрытия.

"Постоянно поступают новые боевые команды от командования. Мы занимаем свои рабочие места. Выезжаем на гаубицах на определенную огневую позицию, занимаем ее, готовимся к бою и начинаем работу. После отработки по позициям противника мы покидаем огневую позицию и выкатываемся обратно в место постоянной дислокации. Примерно раз пять-шесть в день", - рассказал командир орудия с позывным Лексус, его цитирует Минобороны.