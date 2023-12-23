МО РФ заявило, что ВСУ за сутки потеряли на запорожском направлении до 90 человек

ВС России нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВС Украины, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение суток нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Малой Токмачки, Вербового и Работина в Запорожской области. Украинские войска на запорожском направлении потеряли за сутки до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сообщении.