Замминистра обороны РФ вручил орден Почета Тверскому суворовскому военному училищу

Николай Панков пожелал обучающимся и педагогическому составу учреждения дальнейших успехов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил Тверскому суворовскому военному училищу орден Почета. Как сообщили в Минобороны РФ, торжественная церемония вручения прошла в день 80-летия учреждения.

"Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил Тверскому суворовскому военному училищу орден Почета. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 80-й годовщины со дня образования училища", - говорится в распространенном сообщении.

Панков передал поздравление от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и пожелал обучающимся и педагогическому составу учреждения дальнейших успехов. Он также выразил признательность преподавателям за самоотверженный труд, заботу и внимание к воспитанникам.

"Тверское суворовское военное училище является одним из передовых учебных заведений в системе довузовскогообразования Минобороны России. Фундаментальная предметная подготовка и эффективная система работы с воспитанниками обеспечивают высокое качество обучения, прививают им прочные нравственные ценности, закладывают надежную основу для дальнейшего успешного обучения в военных вузах", - сказал Панков, слова которого привело военное ведомство.

В рамках торжественных мероприятий Панков также вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим командного и преподавательского состава училища.