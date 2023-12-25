МО РФ сообщило об уничтожении живой силы и техники ВСУ в Серебрянском лесничестве

Расчеты реактивных систем залпового огня группировки войск "Центр" использовали 122-мм реактивные неуправляемые снаряды, добавили в ведомстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня группировки войск "Центр" уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО. Скрытно прибыв на огневую позицию, экипажи навелись на цели и поразили разведанные цели 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, артиллеристы пристрелочным выстрелом попали в скопление сил ВСУ, что было зафиксировано разведывательным беспилотником. "Приоритетные цели - скопление живой силы противника, скопление техники, укрепрайоны. Два дня работали, уничтожили два опорных пункта. Выехали, пристрелялись и залпом отправили остаток", - цитируют в ведомстве командира боевой машины с позывным Росич.