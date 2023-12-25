МО РФ показало кадры боевой работы снайперов морской пехоты ТОФ

Российские бойцы уничтожили диверсионную группу противника под Угледаром

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тяжелые снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под командованием Героя России Ярослава Якубова уничтожили диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ночной вылазки военнослужащие подразделения тяжелых снайперов отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с использованием тепловизионных приборов обнаружили и прицельным огнем уничтожили диверсионную разведывательную группу ВСУ в окрестностях Угледара", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что, позволив украинским диверсантам приблизиться к первой линии нашей обороны, снайперы морской пехоты открыли огонь на поражение из крупнокалиберных снайперских комплексов.

В ведомстве отметили, что отрядом тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота командует майор Ярослав Якубов, который 8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца получил Звезду Героя России из рук верховного главнокомандующего Владимира Путина. На счету подразделения - сотни уничтоженных врагов и выведенных из строя целей - небронированной и легкобронированной техники противника, защищенных огневых точек, средств управления, связи и разведки и др.

Крупнокалиберные снайперские винтовки - особый вид снайперских винтовок калибра от 9 мм до 20 мм. Как правило, существенно превосходят обыкновенные снайперские винтовки по эффективной дальности стрельбы, энергии пули, габаритам, массе и отдаче.