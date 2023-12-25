В Минобороны РФ сообщили об уничтожении блиндажей и станции Starlink ВСУ

Также противник понес потери в живой силе, отметили в оборонном ведомстве

ТАСС, 25 декабря. Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили блиндажи, минометы и станцию спутниковой связи Starlink ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении военнослужащие разведки группировки войск "Запад" получили данные о наращивании сил противника. Группа разведчиков и операторы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевого задания. <...> Координаты противника были сразу переданы на командный пункт. В результате боевой работы разведчиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были уничтожены несколько блиндажей, два миномета, станция спутниковой связи Starlink и живая сила ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разведчики работали на дистанции менее 3 км до противника. Из лесопосадки, чтобы быть неприметными, разведчики запустили несколько дронов.

"При ведении наблюдения, если выявляются важные цели, например точки подвоза боеприпасов или обустройства новых наблюдательных пунктов противника, у нас выезжает малая оперативная группа на квадроцикле и оперативно точечно [уничтожает] выявленные цели. Также выявляем артиллерийские позиции противника, передаем координаты и осуществляем корректировку во время боевой работы нашей артиллерии", - рассказал старший разведчик, его цитирует военное ведомство.

В оборонном ведомстве отметили, что боевые дроны в зоне спецоперации незаменимы. Вооружают их разведчики российской группировки войск "Запад" сами.