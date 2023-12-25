МО РФ сообщило о поражении живой силы и бронетехники ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные нанесли удар авиаракетами С-8, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Группа боевых вертолетов Воздушно-космических сил РФ поразила неуправляемыми авиаракетами С-8 скопление живой силы и бронетехнику Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

"Сегодня выполняли боевую задачу. Машина зарекомендовала себя с хорошей стороны. В ней чувствую себя безопасно, так как даже в плане отказов техники таких серьезных не было. Если были, устранялись прямо в полете. Ибо благодаря инженерному составу, который ухаживает за техникой, отогревает ее, сохраняет, так сказать, в тепле и дает нам выполнять боевую задачу. И бортовой комплекс обороны - тоже хорошая вещь. Защищает нас, спокойно с ней" - рассказал на видео, распространенном ведомством, штурман вертолета Ка-52 с позывным Псих.