МО РФ сообщило, что морпехи ЧФ держат противодесантную оборону левого берега Днепра

Военнослужащие активно применяют различные виды беспилотных летательных аппаратов, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Морские пехотинцы Черноморского флота ведут активную противодесантную оборону левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота ведут противодесантную оборону левого берега Днепра на вверенных им рубежах. Для успешного выполнения поставленных задач по недопущению высадки диверсионно-разведывательных групп или десанта ВСУ морпехами оборудованы эшелонированные позиции обороны. Также для успешного выполнения задач военнослужащие активно применяют различные виды беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в ведомстве.

"Работа дронов очень важна. При подходе лодок, при попытке противника высадиться на наш берег мы их сразу бьем FPV-дронами. Дроны у нас отличные, есть и с тепловизорами, чтобы работать в ночное время", - рассказал оператор БПЛА с позывным Крупье, видео с которым распространило ведомство.

Кроме ведения разведки с помощью дронов морские пехотинцы активно используют артиллерию и минометы, нередко вступают в стрелковый бой, чтобы не допустить высадки диверсионно-разведывательных групп противника. "В составе минометного расчета мы осуществляем поддержку наших основных сил, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения. Поддерживаем их огнем, уничтожаем выявленные огневые точки противника, уничтожаем лодки на подходе и местах стоянки", - рассказал о работе минометчиков военнослужащий с позывным Швед.