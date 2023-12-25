МО РФ сообщило, что ставропольские десантники заняли опорный пункт ВСУ у Вербового

В ходе одного из боев штурмовые группы вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж ручными осколочными гранатами, уточнили в военном ведомстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Штурмовые группы ставропольских десантников заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны РФ, также были захвачены четыре украинских военнослужащих.

"В ходе ведения активных боевых действий на запорожском направлении в районе н. п. Вербовое подразделения воздушно-десантных войск продолжают продвигаться вперед на участках в зоне своей ответственности, занимая опорные пункты ВСУ. В ходе одного из боев у данного населенного пункта штурмовые группы ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами", - говорится в распространенном сообщении.

Весь личный состав ВСУ, находившийся в блиндаже, был обезоружен и сдался в плен. Всего было взято в плен четверо боевиков, которые под контролем расчетов беспилотников гвардейцев десантно-штурмового кавказского казачьего полка ВДВ были направлены в сторону позиций ставропольских десантников.

"Контроль движения пленных осуществлялся двумя квадрокоптерами, один из которых указывал им направление движения, а второй с боевой нагрузкой в виде ВОГ-25 (выстрел осколочный гранотометный - прим. ТАСС) завис непосредственно над группой пленных и осуществлял контроль перемещения, не давая им совершить попытку побега", - уточнили в военном ведомстве.