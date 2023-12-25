Минобороны РФ сообщило об уничтожении укреплений ВСУ на купянском направлении

Удар по позициям украинских солдат нанесли из самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С", добавили в ведомстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" Западной группировки ВС РФ уничтожили укрепленные позиции ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" уничтожили замаскированные укрепленные позиции ВСУ на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированных целей. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

"Получив координаты разведанного района, расчеты самоходных орудий "Гиацинт-С" прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили противника", - сообщил командир САУ "Гиацинт-С" Сергей, его слова приводит Минобороны.