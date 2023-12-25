Минобороны РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и 2 автомобиля

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктах Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и 2 автомобиля.