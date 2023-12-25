МО РФ: ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 180 человек и БМП Bradley

Российские войска отразили атаку ВСУ близ Григоровки и нанесли противнику поражение в районе Ямполовки и Торского в ДНР

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили до 180 военных, а также танк и боевая машина пехоты (БМП) Bradley. Российские войска отразили одну атаку противника на этом направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley, 2 автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы РФ отразили атаку ВСУ близ Григоровки и нанесли противнику поражение в районе Ямполовки и Торского в ДНР.