МО РФ сообщило о перехвате средствами ПВО пяти снарядов HIMARS

По данным военного ведомства, также перехвачены 40 украинских беспилотников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки перехватили 5 снарядов HIMARS и 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Площанка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка и Брилевка Херсонской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 558 самолетов, 261 вертолет, 10 080 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 309 танков и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 16 690 единиц специальной военной автомобильной техники.