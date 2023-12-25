МО РФ заявило об уничтожении двух пусковых установок ЗРК IRIS-T производства ФРГ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов и живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 113 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, 2 пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.